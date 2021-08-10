Капитализация Сбера превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2018 года

Капитализация Сбера утром 10 августа превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

По данным на 10:30 10 августа цена на обыкновенные акции Сбера равнялась 329,15 рубля. Стоимость привилегированных акций оценивалась в 303 миллиарда рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 триллиона рублей, что в пересчете на американскую валюту по нынешнему курсу составляет 100,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что в прошлый раз такого показателя Сбер достигал в январе-апреле 2018 года.

Как уточняет ТАСС, рост акций продолжается на фоне сильных квартальных презентаций по МСФО и РСБУ, на базе которых идет пересмотр вверх ожиданий рынка и прогнозов аналитиков по прибыли на этот и следующие годы.

В конце июля сообщалось, что Сбер за первое полугодие 2021 года получил рекордную чистую прибыль — 629,8 миллиарда рублей, а также достиг рентабельности капитала выше 25 процентов. Главным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7 процентов и превысил 10 триллионов рублей, — рассказала старший вице-президент Сбербанка Александра Бурико.