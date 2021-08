Существование искусственного живого организма признали возможным

Ученые Планетологического Института США признали возможным существование живых существ на основе кибернетических систем, которые обладают соответствующими свойствами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres.

Исследователи показали, что порядок, который присутствует в биологических системах, имеет под собой вычислительную основу. Так, распределенные системы на основе блокчейнов обладают свойствами, которые также имеют живые организмы.

Специалисты провели наблюдения за распределенной виртуальной машиной (dVM) на основе блокчейна, состоящей из тысяч узлов или компьютеров — в совокупности они функционируют как глобальный универсальный компьютер, который не может быть выключен. Оказалось, что такие dVM обладают характеристиками, связанными с биологическими системами, в том числе было выявлено некоторое функциональное и структурное сходство между блокчейном и ДНК.

Блокчейн представляет собой структуру данных, состоящую из единиц, называемых блоками, которые постоянно «связаны» друг с другом. На практике это неизменяемый носитель (поскольку блоки можно только добавлять), содержащий инструкцию в виде компьютерного кода и реплицирующийся на тысячи узлов, что очень похоже на нуклеиновые молекулы в клетках.

Системы на основе блокчейнов соответствуют некоторым критериям живых организмов, таким как реакция на окружающую среду, рост, репликация и саморегулирование. Кроме того, исследователи представили ​​концептуальную модель простого самоорганизующегося и самодостаточного распределенного «организма» как функционально закрытой системы, которая будет соответствовать всем определениям жизни, а также описаны развивающиеся технологии, в частности искусственный интеллект на основе нейронных сетей. Общедоступные виртуальные машины на основе блокчейнов могут обеспечить неограниченную среду для развития общего искусственного интеллекта, способного самостоятельно управлять собственным развитием.