В Вене ответили на задержание австрийских журналистов в Минске

Вена ответила протестом на задержание властями Белоруссии журналистов телерадиокомпании ORF в Минске. Об этом сообщил представитель австрийского МИД, пишет «Интерфакс-Запад».

Дипломат назвал неприемлемыми подобные действия белорусских правоохранителей и понадеялся, что власти республики обеспечат свободу прессы в стране.

При этом в милиции Минска опровергли информацию о задержании сотрудников австрийской телерадиокомпании. По словам представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, 9 августа в столице не задерживали никаких журналистов.

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в понедельник, 9 августа, двое австрийских журналистов пропали в Минске после того, как к ним подошли неизвестные в гражданской одежде и силой затащили в свой автомобиль.