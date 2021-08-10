Названы возможные причины прорыва трубы с кислородом в больнице Владикавказа

Возможной причиной аварии в больнице Владикавказа, в результате которой погибли девять пациентов с COVID-19, могла стать старая неисправность трубопровода для подачи кислорода. О такой версии произошедшего сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным авторов канала, на этапе строительства конструкции детали трубопровода были подобраны несоответствующего размера. На входе в здание размер конструкции был один, внутри больницы — другой. Из-за этого давление падало.

Как сообщает Baza со ссылкой на следствие, руководство больницы знало о проблеме, но никак не пыталось ее решить. В день аварии давление в трубах увеличили, из-за чего одна из них взорвалась, и подача кислорода прервалась на 14 минут.

Прорыв трубы, которая поставляла кислород для больных коронавирусной инфекцией, произошел 9 августа в Республиканской больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. В результате аварии скончались девять человек.

В региональном Минздраве подтвердили эту информацию и сообщили, что умерли один мужчина и восемь женщин в возрасте от 47 до 85 лет. В ведомстве подчеркнули, что все они находились в крайне тяжелом состоянии.