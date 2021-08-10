Олимпийский комитет Белоруссии отреагировал на санкции США

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии отреагировал на санкции властей США. Об этом сообщает «Белта».

В НОК заявили, что принятые меры можно расценивать как высокую оценку достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа. Отмечается, что санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом.

США ввели санкции против НОК Белоруссии 9 августа. Комитет обвинили в содействии отмыванию денег и политических репрессиях против спортсменов.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил спортсменку Кристину Тимановскую из сборной накануне забега и решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину. Решение аргументировали эмоционально-психологическим состоянием девушки. В соцсетях Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам бегуньи, ее попытались вывезти из Японии без ее согласия. В результате она получила политическое убежище в Польше, а МОК высказался о введении санкций в отношении НОК Белоруссии.