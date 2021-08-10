Президент Грузии отказалась от встречи с вернувшимися из Токио олимпийцами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от участия во всех массовых мероприятиях из-за усугубления эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на администрацию главы государства.

На фоне новой вспышки коронавируса в стране президент отменила все запланированные встречи, в том числе с вернувшимися из Токио олимпийцами. «Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать рекомендации эпидемиологов и вакцинироваться», — заявили в администрации.

9 августа в Грузии ввели обязательное ношение масок в общественных помещениях и на улице из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Правила касаются всех граждан, в том числе прошедших полную вакцинацию от коронавируса.

Ранее глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что в системе здравоохранения Грузии может случиться коллапс из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19. Он отметил, что в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса, на это указывают высокие показатели смертности. За последние сутки скончались 34 пациента.

С начала пандемии в Грузии было выявлено 428 тысяч случаев коронавируса, умерли более шести тысяч зараженных. Полностью вакцинированы более 165 тысяч человек. При этом оба компонента вакцины получили менее 10% населения.