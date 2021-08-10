Клуб РПЛ сменил тренера на старте чемпионата

«Урал» объявил о назначении на пост главного тренера российского специалиста Игоря Шалимова. Об этом сообщается на сайте екатеринбуржцев.

Контракт со специалистом рассчитан на два года. «Урал» поменял тренера на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее клуб объявил об уходе Юрия Матвеева. В трех матчах первенства команда под его руководством набрала всего одно очко. «Урал» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

Последним клубом в карьере 52-летнего Шалимова был грозненский «Ахмат». Он покинул команду летом 2020-го. С 2016 по 2018 год Шалимов возглавлял «Краснодар». В первый сезон под руководством тренера команда заняла четвертое место в чемпионате России.

С 1986 по 1991 год Шалимов играл за московский «Спартак». Большую часть карьеры провел в Италии. На счету футболиста 23 матча в составе сборной России.