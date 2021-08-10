Москвичи увидят редкое космическое явление

Метеорный поток Персеиды смогут наблюдать москвичи в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Редкое космическое явление можно наблюдать только раз в год.

По словам специалистов Московского планетария, при благоприятных погодных условиях можно увидеть до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту. Для наблюдения за звездопадом не нужна специальная техника. Пик метеорной активности ожидается 12 августа в 23:00.

Специалисты столичного планетария уточняют, что за звезды человеческий глаз принимает шлейфы пылевых частиц, выпущенных кометами. Крошечные пылинки сгорают в слоях атмосферы, а в небе появляются светящиеся линии — метеоры.

Ранее сообщалось, что группа ученых разработала и опубликовала реалистичную симуляцию, отражающую процесс формирования звезды. В результате пользователи cети могут наблюдать красочное 3D-изображение облака, которое плывет по галактике. Со временем оно эволюционирует, появляются структуры и возникают отдельные звезды.