В России объяснили опасения Германии и Франции из-за Украины

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил слова украинского политолога о том, что Франция и Германия боятся пускать Украину в ЕС и НАТО из-за ее военной мощи. По мнению Жарихина, ряд стран Евросоюза действительно испытывают некоторые опасения, но не столько по причине силового потенциала страны, сколько из-за ее возможности сформировать и возглавить коалицию стран Восточной Европы.

Украинский политолог Вадим Карасев ранее объяснил причины, по которым западные государства не желают пускать страну в Евросоюз и НАТО. Как отметил Карасев, Германия и Франция не готовы признать Украину частью Запада из-за ее военной мощи. По его словам, если Киев будет членом НАТО и ЕС, то это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной. «Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — добавил он.

Создание новой унии

По словам Жарихина, украинский политолог в свойственной ему манере необоснованно льстит вооруженным силам страны, говоря, что европейские государства опасаются именно силового воздействия. Однако, как считает эксперт, в остальном он оказался близок к истине.

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«Украину не принимают в ЕС и НАТО совсем не из-за сверхмощной армии страны, тут роль играют сразу несколько факторов. Во-первых, это механизм принятия решения в НАТО, где необходим консенсус, во-вторых, та же история в ЕС, где все упирается в число жителей страны и некоторые другие значения. И, в-третьих, Запад действительно опасается, что между Польшей и Украиной может возникнуть уния, тогда государство сможет возглавить страны Балтии, Румынию, Болгарию», — объяснил политолог.

Жарихин предположил, что западноевропейские страны, прежде всего Франция и Германия, справедливо ожидают возникновения конкуренции в случае главенства Украины над восточной частью ЕС. Уже устоявшимся лидерам невыгоден такой раскол.

«Сейчас решения принимаются во многом не в пользу Европы, а в интересах США. В случае возникновения этой унии, влияние США на принятие решений в атлантическом сообществе станет определяющим. Это еще одна причина, по которой Франция и Германия не заинтересованы в том, чтобы принимать Украину в НАТО», — заключил политолог.

В НАТО о возможном вступлении Украины говорят еще с 2008 года. Альянс регулярно обновляет список требований, обязательных к выполнению, однако конкретных сроков принятия страны в свои ряды пока не называет. В июле украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина ждет нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году.

Тогда же украинский президент потребовал от Брюсселя предметного разговора по поводу перспектив вступления страны в ЕС. «Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще», — заявил он.