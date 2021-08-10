Вирусолог объяснил статистику по заболеваемости после вакцинации в регионах

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил показатели заболеваемости после вакцинации в разных регионах России. По его словам, на данный момент имеются большие вопросы не только к достоверности и объективности исследования, но и к качеству некоторых российских вакцин.

Власти четырех регионов России — Курской, Ульяновской, Кемеровской области и Санкт-Петербурга — ранее обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. В большинстве случаев доля заразившихся меньше одного процента. В Курской области после прохождения полного курса вакцинации «Спутником V» заболели 0,14 процента человек, в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» этот показатель составил по 0,2 процента для каждого препарата. Среди жителей Ульяновской области заболевших 0,7 процента, 1,04 процента и 1,3 процента для «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» соответственно. В Санкт-Петербурге заболевших после двух уколов «Спутником V» оказалось 1,64 процента, «КовиВаком» — 0,9 процентов, «ЭпиВакКороной» — 6 процентов.

«Необходимо понять, сколько людей после вакцинации получают тяжелую форму заболевания»

Чепурнов подчеркнул, что на текущий момент нет достаточных данных, чтобы говорить об эффективности некоторых вакцин, поскольку сравнивать их нужно не между собой — необходимо соотносить число вакцинированных с невакцинированными и не успевшими переболеть.

«Только тогда цифры станут более ясными, появится возможность соотносить их с временными промежутками. Ведь проблема еще и в том, что "Спутником" вакцинируют намного дольше, соответственно, и число привитых им больше, что позволяет провести более полное исследование среди привитых людей, чем, скажем, тех, кому ставили "КовиВак"», — объяснил специалист.

Вирусолог добавил, что в последнее время в СМИ начали появляться истории пациентов, получивших вакцину, но все равно оказавшихся на больничной койке. При этом врачи и сами люди отмечают, что течение болезни было не тяжелым, коронавирус переносился намного легче, чем у непривитых. Соответственно, в рамках исследования важно учитывать и тяжесть заболевания у привитых, отметил Чепурнов.

«Нам необходимо понять, сколько людей после вакцинации "Спутником" или "КовиВаком" получают тяжелую форму заболевания, только после этого появится возможность говорить об объективности данных. Тем более, важно учитывать, что мы имеем дело уже не с тем штаммом, против которого создавалась вакцина. Авторы "Спутника" уже опубликовали значимую статью, где показали, насколько эффективно подавляются новые штаммы, насколько полно они нейтрализуются сыворотками вакцинированных. Это позволяет сделать определенные выводы, но данные все равно имеют теоретический характер», — заметил Чепурнов.

Специалист отметил, что говорить об эффективности «КовиВак» пока довольно трудно, поскольку его используют недостаточное количество времени. Тем не менее, пока у Чепурнова нет ощущения, что он может оказаться эффективнее «Спутника». Впрочем, он показывает довольно высокие результаты при ревакцинации.

«Самые большие вопросы, конечно, к "ЭпиВаку". Ни я, ни мои коллеги, проверяя сыворотки вакцинированных этим препаратом, не нашли в них антител, нейтрализующих вирус. Уже известно большое число людей, в том числе людей известных, которые погибли от коронавируса после прививки "ЭпиВаком". Упорство, с которым госорганы не желают проверять этот препарат, вызывает изумление. Я понимаю, что это параллельные ведомства, но данные, полученные от проверки, могли бы сыграть критическую роль. Здесь необходимо привлечение грамотных специалистов и полноценный анализ, иначе можно дискредитировать всю вакцинацию в целом», — заключил Чепурнов.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент она одобрена в более чем 60 странах мира. О высокой эффективности отечественного препарата неоднократно говорили как российские, так и зарубежные специалисты. В частности, это отмечал и президент России Владимир Путин, который привился «Спутником V».