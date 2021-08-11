Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо

Двое 20-летних молодых людей из английского города Честер, графство Чешир, застряли на отвесной скале на вершине горы Сноудон в Северном Уэльсе и спаслись благодаря проходящему мимо мужчине. Об этом сообщает Metro.

Заметивший пару во вторник, 10 августа, турист шел по тому же маршруту, что и застрявшие англичане. По его словам, он не сразу понял, что его просили о помощи, и принял крики путешественников за блеяние горных козлов. Он чуть не прошел мимо, но решил крикнуть в ответ и только тогда понял, что на горе застряли люди.

Тогда британец вызвал команду горноспасателей. Сначала на спасательную операцию отправились пять человек, но потом они вызвали подкрепление. В итоге к ним присоединились еще 13 спасателей. Они запросили вертолет береговой охраны, но он не смог помочь. «При таких спасательных операциях существует высокий риск того, что пострадавших сдует нисходящим потоком воздуха от винта со скалы, прежде чем их удастся спасти», — рассказал один из горноспасателей.

Пару британцев спустили со скалы к часу ночи 11 августа. Обрадованные счастливым спасением молодые люди вернулись домой в Честер.

Ранее сообщалось, что двое туристов из американского города Пауэлл, штат Вайоминг, заблудились на горном хребте Бигхорн и провели неделю без еды и воды. Они попытались спуститься с гор на дорогу, но не сумели сделать этого из-за жары и обезвоживания.