Россия
 
Последние новости
Двух сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных задержали
Организатор «языковых патрулей» в Казахстане обиделся на русских
В Израиле назвали недовольных оценками Авериной россиян «ноющими неудачниками»
Москвичам пообещали выпадение половины месячной нормы осадков в четверг 
В Совфеде оправдали заявившего о необходимости «кланяться начальству» депутата
Украинский генерал уличил Зеленского в непрофессиональном поведении
Найденный в Москве «привет из прошлого» передали сыну владельца 
Назван продлевающий жизнь перекус
Протасевич оценил политическую карьеру Тихановской
Новости партнеров
Прослушать новость

На Невзорова напал православный активист

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Невзоров
Александр Невзоров
Кадр: @nevzorovofficial / Instagram
Православный активист дал пощечину Невзорову на автограф-сессии в Петербурге

В Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова напал православный активист. Он ударил Невзорова по лицу, потребовав прекратить оскорблять чувства верующих, сообщает «360».

После эфира программы «Невзоровские среды», на автограф-сессии Петербурге, к Невзорову подбежал неизвестный мужчина и дал ему пощечину. Нападавший потребовал от журналиста «оскорблять чувства верующих и православную веру».

Когда мужчину отвели в сторону, Невзоров похвалил агрессора за терпение. Он отметил, что нападавший все это время специально ждал момента, чтобы ударить журналиста. Позже мужчину задержали.

При этом Невзоров не считает, что на него напали. Журналист полагает, что агрессию по отношению к нему проявил «религиозный фанатик».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить