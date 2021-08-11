На Невзорова напал православный активист

В Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова напал православный активист. Он ударил Невзорова по лицу, потребовав прекратить оскорблять чувства верующих, сообщает «360».

После эфира программы «Невзоровские среды», на автограф-сессии Петербурге, к Невзорову подбежал неизвестный мужчина и дал ему пощечину. Нападавший потребовал от журналиста «оскорблять чувства верующих и православную веру».

Когда мужчину отвели в сторону, Невзоров похвалил агрессора за терпение. Он отметил, что нападавший все это время специально ждал момента, чтобы ударить журналиста. Позже мужчину задержали.

При этом Невзоров не считает, что на него напали. Журналист полагает, что агрессию по отношению к нему проявил «религиозный фанатик».