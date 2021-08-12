Напавшего на Невзорова православного активиста отказались задерживать

На автограф-сессии в Санкт-Петербурге, после эфира программы «Невзоровские среды», православный активист напал на телеведущего и журналиста Александра Невзорова. Мужчина ударил Невзорова по лицу и потребовал от него прекратить оскорблять чувства верующих. Нападавшего задерживать не стали, сообщает РИА Новости.

Что случилось?

На опубликованном в Telegram видео якобы за автографом к Невзорову подошел молодой человек и резко дал ему пощечину с требованием прекратить «оскорблять чувства верующих и православную веру». Мужчину схватила охрана и увела в сторону от журналиста. Невзоров отметил выдержку и терпение агрессора, подчеркнув, что тот долгое время ожидал подходящего для нападения момента.

Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, черт возьми. Дело житейское Александр Невзоров Фото: @nevzorovofficial

На место инцидента, в петербургский отель по адресу улица Марата, 11 прибыли сотрудники Росгвардии. В ведомстве рассказали, что получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гостинице в 22:14. Уже в 22:17 росгвардейцы прибыли на место происшествия и установили, что конфликт произошел между Невзоровым и одним из участников мероприятия. Они не имели претензий друг к друга, поэтому нападавшего отказались задерживать, о чем также составили акт.

Росгвардия прибыла на место конфликта с участием Александра Невзорова. Участников конфликта не задерживали Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Реакция Невзорова

Сам Невзоров не воспринимает случившееся как нападение. По мнению журналиста, агрессивное отношение к нему проявил «религиозный фанатик», которого он попросил отпустить, пишет «360».

Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявления на него писать не стал. Его просто отпустили Александр Невзоров Фото: @nevzorovofficial

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Причины конфликта

Журналист также разместил в Instagram разговор сотрудников правоохранительных органов с нападавшим. Активист обвинил Невзорова в неподобающем поведении и отношении к чувствам верующих людей. «Так нельзя. Взрослый логичный дядька. Зачем святое трогать?» — возмутился мужчина. Когда конфликт исчерпал себя, активист признался, что совершил нападение на журналиста «не со зла».

Ранее Невзоров был верующим, однако он изменил позицию и стал известен своим антиклерикализмом. Журналист осуждал введение в школах такого предмета, как «Основы православной культуры». Кроме того, Невзоров многократно обвинял священнослужителей РПЦ в гомосексуализме и педофилии. В одной из своих авторских программ на радио «Эхо Москвы» журналист регулярно выступает с критикой деятельности РПЦ.