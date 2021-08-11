Украинцы вынесли из супермаркета платежный терминал на глазах у охраны и сбежали

В Днепре грабители вынесли на тележке платежный терминал из магазина на глазах у охраны

В городе Днепр четверо украинцев вынесли из супермаркета платежный терминал на глазах у охраны и скрылись в неизвестном направлении. Об этом пишет издание «Днепр Оперативный».

По данным портала, в полицию обратились сотрудники магазина с просьбой вернуть украденное. Они рассказали, как несколько молодых людей в черных футболках и кепках уверенно зашли в магазин, «нагло» положили тяжелый аппарат в продуктовую тележку, погрузили его в микроавтобус и скрылись в жилых массивах.

При этом охранники утверждают, что попросту не смогли догнать преступников. Прибывшие на место силовики не обнаружили следов грабителей. В настоящий момент они прочесывают близлежащие районы в надежде найти сбежавших. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

Ранее в сети появилось видео, как полуголый 39-летний украинец забрался на крышу жилого дома в частном секторе, а позже подрался с правоохранителями, которые решили его спустить. Они избил силовиков металлической палкой, сбросил одного из них с высоты, а затем попытался скрыться.