Россиянин нашел в лесу артиллерийские снаряды времен войны

Россиянин отправился в лес собирать грибы, случайно обнаружил шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет Newsvo.

Отмечалось, что грибник нашел шесть 150-милиметровых снарядов в лесном пруду, вблизи деревни Тимошкино Бабаевского района. Боеприпасы проржавели и деформировались.

На место обнаружения снарядов прибыли специалисты группы разминирования ОМОНа Росгвардии из Череповца. Они отметили, что предположительно находка принадлежала воинскому эшелону, который во время войны попал под бомбардировку около станции Бабаево.

Артиллерийские снаряды передали сотрудникам полиции для их дальнейшей утилизации.

Ранее в июле в лесу под Мурманском обнаружили 85-миллиметровый артиллерийский снаряд с поврежденной боеголовкой времен Великой Отечественной войны. О находке сообщил местный житель, боеприпас находился на 21 километре дороги Кола-Молочный.