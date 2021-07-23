В Казани покажут артефакты времен Первой мировой войны

В Казани открылась выставка, на которой покажут артефакты времен Первой мировой войны, поднятые со дна Финского залива. Об этом сообщает KazanFirst.
Передвижная экспозиция Русского географического общества будет работать до 31 июля. Вход на нее будет бесплатным. Гости смогут увидеть редкие артефакты и архивные документы, связанные не только с Первой мировой, но и Великой Отечественной войной. Кроме того, им представят бронекатер БК-31.
В коллекцию выставки войдут привезенные из экспедиций образцы, документы из архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий, различные артефакты, а также материалы об исследователях, собравших уникальные картографические и ботанические коллекции. Экспозиция будет работать на площадке исторического парка «Россия – моя история».