В Казани покажут артефакты времен Первой мировой войны

В Казани открылась выставка, на которой покажут артефакты времен Первой мировой войны, поднятые ​со дна Финского залива. Об этом сообщает KazanFirst.

Передвижная экспозиция Русского географического общества будет работать до 31 июля. Вход на нее будет бесплатным. Гости смогут увидеть редкие артефакты и архивные документы, связанные не только с Первой мировой, но и Великой Отечественной войной. Кроме того, им представят бронекатер БК-31.

В коллекцию выставки войдут привезенные из экспедиций образцы, документы из архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий, различные артефакты, а также материалы об исследователях, собравших уникальные картографические и ботанические коллекции. Экспозиция будет работать на площадке исторического парка «Россия – моя история».