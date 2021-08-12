Солист «На-На» рассказал об убийстве фанатки другой фанаткой

Солист российской группы «На-На» Владимир Политов рассказал об убийстве фанатки другой фанаткой. Интервью с ним и другим участником коллектива Вячеславом Жеребкиным опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

По словам артиста, две участницы фан-клуба «На-На» не поделили его, после чего одна женщина убила другую. Исполнитель отметил, что не посещал попавшую в тюрьму поклонницу, однако ездил на могилу к погибшей фанатке и встречался с ее родственниками. Певец пожалел, что молодая девушка «так нелепо ушла из жизни», и признался, что испытывал вину из-за случившегося.

«Любой артист, выходя на сцену, должен понимать, что на нем лежит огромная ответственность, потому что от его поведения, от его посыла, от того, что он говорит со сцены, что он поет, зависят в какой-то степени судьбы его зрителей», — сказал Политов.

В июне стало известно, что 50-летний артист женился на 26-летней поклоннице. Политов рассказал, что познакомился с возлюбленной в ее родном городе Благовещенске. По словам исполнителя, будущая супруга сама нашла его номер и договорилась о встрече после выступления.