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В России зафиксировано максимальное число умерших с COVID-19 с начала пандемии

В России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по числу смертей от коронавируса
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Последний раз максимум смертей от COVID-19 был выявлен 13 августа — тогда в России за сутки скончались 815 человек.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в стране скончались 169 683 человека.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823), Московской области (1307) и в Нижегородской области (544). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (27).

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