В России выявили 22 144 новых случая коронавируса

В России число подтвержденных случаев COVID-19 возросло на 22 144 за сутки

В России за последние сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 579 212, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Днем ранее в стране выявили 22 277 случаев заражения COVID-19.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823), Московской области (1307) и в Нижегородской области (544). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (27).

За сутки скончались 819 пациентов с COVID-19 — это максимум с начала пандемии. Всего в стране умерли 169 683 человек с коронавирусной инфекцией.