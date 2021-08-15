В России создали систему для поиска идеальной работы

Российский «Университет 20.35» (университет Национальной технологической инициативы) разработал систему для поиска идеальной работы. Об этом сообщают «Известия».

Алгоритм поможет подобрать варианты трудоустройства, которые будут приносить соискателю удовлетворение и достойно оплачиваться. Для этого платформа проанализируют предложения данные рынка труда и личные характеристики человека, это будет производиться индивидуально для каждого соискателя.

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Предполагаемый сервис учтет склонности тестируемого, его ценности, моральные и этические нормы. Разработчики полагают, что для поиска идеальной работы следует знать, к чему стремится испытуемый, какие роли занимает в жизни, как мыслит. Один из создателей системы, Андрей Комиссаров отметил существование такого понятия, как «универсальные компетенции», они не зависят от образования, а скорее от личностных качеств.

«Приведу пример. Самый востребованный "мягкий" навык в бюрократической сфере, документообороте — дружить. Если вы не умеете дружить, у вас застревают все документы. А умеете дружить — всё будет подписываться легко и быстро. И вот этот навык может быть дан кому-то чуть ли не с рождения или у человека автоматически развился, а кто-то долго, мучительно себя этому учит, чтобы нормально работать в бюрократической системе. Наличие таких навыков мы тоже анализируем», — пояснил специалист.

Для прохождения тестирования потребуется около часа. Далее платформа сопоставляет полученные данные с предложениями на рынке и подбирает идеальные вакансии. В настоящее время новшество проходит тестирование, после этого разработчики запустят его как коммерческий проект.

Ранее исследователи из Самарского государственного университета (СамГУ) разработали тестирование для оценки психологических качеств соискателя при помощи шлема виртуальной реальности. Такая задумка поможет работодателям оценить личность человека при подборе персонала. Предполагается таким образом диагностировать психологические аспекты сотрудников на особо ответственных позициях. Также можно один раз создать портрет идеального кандидата, после чего искусственный интеллект покажет, насколько тот или иной человек соответствует этому образу.

