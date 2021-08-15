Умер главный муфтий Узбекистана

В московской клинике от тяжелой болезни умер председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий Усмонхон Темирхан угли Алимов. Об этом сообщили в пресс-службе УМУ.

Алимов скончался в возрасте 71 года. Он больше месяца лечился от пневмонии и от обострившегося на ее фоне сосудистого заболевания.

«Да простит Аллах муфтия, исцелит его веру и сопроводит его праведные дела. Пусть Он сделает будущую жизнь процветающей и сделает их жилище раем», — написали в УМУ.

Алимов родился 1 января 1950 года в городе Иштыхан в Самаркандской области Узбекистана. До того, как он возглавил УМУ в 2006 году, он был главным муфтием своей родной области.

