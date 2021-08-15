Елена Воробей высмеяла Бузову фразой «оружие массового поражения»

Юмористка Воробей с юмором оценила новость об участии Бузовой в белорусском телепроекте

Юмористка Елена Воробей в своем Instagram-аккаунте. высмеяла певицу Ольгу Бузову, узнав о том, что артистка стала членом жюри в белорусском телепроекте «Х-фактор».

«И за что такое моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства!», — написала шутливую фразу Воробей и добавила, что синглы «активной девушки» захватывают все новые и новые территории.

Юмористка также поинтересовалась у подписчиков, насколько актуальна тема участия Бузовой в спектаклях МХАТа. «Еще обсуждается или уже пеплом присыпало?», — спросила она. Комментаторы, в свою очередь, посоветовали Воробей не пиарить певицу и не гнаться за трендами в юморе.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала участников нового проекта певицы Ольги Бузовой «Бузова шоу» об отношениях. Собчак также назвала гостей нового проекта «феерическими мужланами» и сравнила их с бывшим мужем Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым.

