Начальника отдела российской полиции арестовали на два месяца по делам о взятках

Начальника отдела полиции в Курской области арестовали на два месяца по делам о взятках

Начальника Фатежского отдела полиции Курской области поместили под стражу по двум уголовным делам о получении взяток. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Фатежский» возбуждены уголовные дела по части 2 статье 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере») и пункту «в» части 5 статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, в Курске в период с октября 2019 года по август 2021 года обвиняемый получил взятку от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и попустительство по службе. Вознаграждение в сумме 130 тысяч рублей полицейский получил через посредника.

В тот же период в Курске он также через посредника получил от гражданина за общее покровительство и попустительство по службе взятку в размере 350 тысяч рублей.

Как уточняет ТАСС, задержанного 14 августа начальника Фатежского отдела полиции Курской области поместили под арест на два месяца.