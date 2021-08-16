Трамп назвал действия Байдена в Афганистане «легендарным» поражением

Трамп назвал происходящее в Афганистане «одним из величайших поражений в истории США»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее в Афганистане, где боевики движения Талибан (запрещено в России) взяли под контроль столицу, станет «одним из величайших поражений в истории США». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, то, что глава США Джо Байден сделал с Афганистаном, «легендарно».

Ранее старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс рассказал, что события в афганской столице являются следствием исторического провала Байдена. По словам политика, администрацию американского лидера на протяжении многих месяцев предупреждали о таком развитии событий. Однако Байден и его вице-президент Камала Харрис пренебрегли советами экспертов. Роджерс также отметил, что план, направленный на предотвращение ситуации, которая сейчас наблюдается в Афганистане, так и не был разработан.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.