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Трамп призвал Байдена с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Трамп предложил Байдену покинуть свой пост после того, что произошло в Афганистане
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп призвал американского лидера Джо Байдена покинуть свой пост из-за сложившейся в Афганистане ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это не должно стать таким уж большим делом, так как изначально Байден не был избран законным способом. Президенту следует с позором уйти в отставку за то, что он допустил подобное развитие событий в Афганистане, резюмировал Трамп.

Ранее бывший глава США заявил, что происходящее в Афганистане, где боевики движения «Талибан» «(запрещено в России)» взяли под контроль столицу, станет «одним из величайших поражений в истории США». Согласно его заявлению, то, что Байден сделал с Афганистаном, «легендарно».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

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