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Саакашвили напомнил про «героизм грузинской армии»

Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал, кому стоит рассчитывать на помощь США
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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили напомнил о «героизме грузинской армии» в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Как заявил Саакашвили, тогда именно благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии» Соединенные Штаты решили помочь Тбилиси. По его словам, американская сторона готова оказывать поддержку только тем, кто проявляет волю к борьбе. «Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас», — заявил он, добавив, что рассчитывать на помощь США необходимо только тогда, когда «мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период».

Как признался экс-президент Грузии, события, происходящие сейчас в Афганистане, он предвидел еще десять лет назад. Саакашвили также предположил, что следующей целью «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) станет Средняя Азия, а также выразил опасения, что Россию ожидает период «большого наступления ислама с юга».

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Боевики также захватили контроль над государственным телевидением и призвали жителей Афганистана успокоиться. Представители группировки заявили, что делиться властью с кем-либо.

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