Суд в Минске вынес приговор попытавшемуся покончить с собой оппозиционеру

Суд Советского района в Минске приговорил оппозиционера Степана Латыпова, который ранее попытался покончить с собой в ходе судебного заседания, к 8,5 года колонии в усиленном режиме. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным организации, молодого человека признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: об организации массовых беспорядков, оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и мошенничестве в особо крупном размере.

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Суд также обязал его выплатить штраф в размере 300 базовых величин (около 257 тысяч рублей). Именно такую меру наказания запрашивал прокурор Владимир Рябов. Сам Латыпов не признал вину ни по одной статье. В своем последнем слове он рассказал о жестоких пытках и избиениях его и других заключенных силовиками.

Латыпов был задержан в сентябре 2020 года. По данным следствия, в августе прошлого года Латыпов завел чат в Telegram, где призывал соседей к протестным акциям и «деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе». Он якобы организовывал встречи единомышленников, распространение агитационной продукции и «нанесение рисунков и надписей протестного характера» на фасады домов.

1 июня Латыпов попытался перерезать себе горло в ходе судебного заседания. Его без сознания вынесли из зала суда и отправили на скорой в больницу. Перед попыткой суицида подсудимый заявил отцу, что силовики пригрозили: если он не признает вину, будут возбуждены уголовные дела против родных и соседей.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Преследования оппозиционных политиков со стороны белорусских властей продолжаются до сих пор. Также под массовую зачистку попали многие СМИ и неправительственные организации.