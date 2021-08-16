Число погибших во время землетрясения на Гаити выросло до 1297

Во время землетрясения на Гаити погибли 1297 человек

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити выросло до 1297. Об этом сообщает AFP News Agency в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на власти.

Ранее Геологическая служба США (USGS) предупредила, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.

14 августа у берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине 10 километров.