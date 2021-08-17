Более 80 процентов пассажиров начнут использовать биометрию к 2035 году

К 2035 году в России более 80 процентов пассажиров начнут идентифицироваться по биометрии

Более 80 процентов пассажиров автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в России должны будут предоставлять свои биометрические данные для проезда к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии до 2030 года, передает ТАСС.

«80 процентов — доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых с помощью биометрии», — говорится в документе.

Отмечается, что это позволит повысить удобство пассажиров и уровень безопасности. Также планируется, что к 2035 году 30 процентов общественного транспорта станет беспилотным в 20 крупнейших городах России, а доля беспилотных грузоперевозок по основным магистралям возрастет до 50 процентов.

Ранее в Минцифры предложили разрешить сбор биометрии для идентификации ряда лиц. В число таких случаев вошли идентификация водителей такси и каршеринга. Также в ведомстве предложили обеспечить доступ на территорию организаций, в частности, финансового рынка, которые имеют «системы контроля и управления доступом».

