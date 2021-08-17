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Форвард сборной Италии отказался переходить в «Зенит»

Нападающий «Наполи» Инсинье не захотел продолжать карьеру в «Зените»
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Фото: Fabio Ferrari / lLaPresse.FerrariF / globallookpress.com

Нападающий «Наполи» и сборной Италии по футболу Лоренцо Инсинье отказался от перехода в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Calcionapoli24.

По информации источника, клуб из Неаполя согласился на предложение российской команды, которая была готова заплатить за форварда 30 миллионов евро. Однако Инсинье, которому «Зенит» предложил контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, выразил желание остаться в «Наполи».

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В минувшем сезоне 30-летний Инсинье забил за «Наполи» 19 мячей в 48 матчах во всех турнирах. Он является воспитанником неаполитанского клуба, в составе команды форвард дебютировал в 2009 году. Его действующий контракт истекает в конце июня 2022-го.

С 2013-го Инсинье вызывается в сборную Италии. Форвард вместе с командой выиграл минувший чемпионат Европы. Всего в его активе десять голов в 47 играх за «Скуадру Адзурру».

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