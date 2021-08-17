Мамаев прописался по адресу кафе

Футболист Павел Мамаев зарегистрировался в доме в Ростове-на-Дону, где находится кафе

Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» Павел Мамаев в качестве постоянного места жительства зарегистрировал адрес в Ростове-на-Дону, где находится кафе. О новой прописке спортсмена сообщает Telegram-канал Mash.

Мамаев зарегистрировался на улице 1-й Конной Армии в доме 6В. В этом здании расположено только заведение общественного питания «Махаон».

По данным источника Telegram-канала, футболист изменил прописку, так как занимается разделом имущества со своей бывшей супругой Аланой. Таким способом Мамаев якобы планирует перенести заседание в местный суд. С догадкой источника согласился и адвокат бывшей жены футболиста.

Супруги оформили развод в апреле 2021 года после восьми лет брака. У пары растет общий ребенок — дочь Алиса. До официального расторжения отношений Мамаева обвиняла спортсмена в изменах. С одной из любовниц он впервые встретился на сборах в Испании.