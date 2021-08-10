Бывшая жена Мамаева обвинила игрока в попытках отнять у нее дочь

Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана обвинила игрока в попытках отнять дочь. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, 32-летний хавбек подал иск в суд Ростова-на-Дону, хотя у пары нет совместного имущества в данном регионе. «Мы с дочкой прописаны в Москве, там же проживаем. Сам Павел прописан в Московской области. Подал там второй иск, чтобы отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты», — заявила женщина. Она утверждает, что Мамаев вводит суд в заблуждение.

Пара развелась в апреле. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. В частности, такое заявление она сделала в декабре 2018 года, опубликовав фото аккаунта предполагаемой любовницы Мамаева. У пары есть общий ребенок — дочь Алиса.