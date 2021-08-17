Иностранцы массово перестали посещать Россию

По итогам первого полугодия 2021 года в России побывали 64,4 тысячи путешественников, что в 31 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. О том, что иностранцы массово перестали посещать РФ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тогда с января по июнь с различными целями визита туристы побывали в стране 15 миллионов раз. В аналогичный период 2020 года — пять миллионов раз, 2021-го — шесть миллионов.

При этом лидером въездного турпотока в первом полугодии текущего года стала Куба, граждане которой пересекали границу России 20,5 тысячи раз. На втором месте — ОАЭ. За шесть месяцев с туристическими целями в РФ побывали 8,8 тысячи отдыхающих из этой страны. Тройку лидеров замыкает Турция, жители которой с января по июнь 2021 года совершили 7,3 тысячи визитов.

«Турпоток продолжает сдерживать пандемия, в первую очередь, то, что РФ отнесена во многих странах к красной зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а после посещения туристам придется пройти двухнедельный карантин по возвращении», — рассказал представитель агентства «Интурист», обратив внимание, что даже несмотря на подобные сложности, въездной туризм постепенно начинает восстанавливаться.

Ранее стало известно, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских путешественников в первом полугодии 2021 года. По данным пограничной службы ФСБ России, всего в период с 1 января по 30 июня зафиксировано 6,7 миллиона выездов за границу.