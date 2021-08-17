В Госдепе допустили взаимодействие с талибами

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс допустил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана. Он заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов, его цитирует ТАСС.

По его словам, это возможно в случае, если представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) будут соблюдать определенные базовые права граждан страны.

«Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий "Талибана"... Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа, в том числе базовые, фундаментальные права половины своего населения — женщин и девочек, — с таким правительством мы сможем работать», —пояснил Прайс.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.