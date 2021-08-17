«Союзмультфильм» начали готовить к продаже

«Союзмультфильм» поменял статус на АО в рамках подготовки к приватизации

Киностудия «Союзмультфильм» поменяла статус на акционерное общество, собственником 100 процентов акций названо Росимущество. Об этом со ссылкой на регистрацию изменений 16 августа в налоговых органах пишут «Ведомости».

В пресс-службе организации подтвердили информацию, добавив, что в настоящее время формируется совет директоров. Представитель «Союзмультфильма» указал, что в дальнейшем 75 процентов акций компании выставят на продажу.

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Таким образом, нынешнее решение стало началом подготовки к приватизации студии. Государство предполагает оставить у себя 25 процентов акций. Уставной капитал компании составил почти 1,2 миллиарда рублей.

«Союзмультфильм» основан в 1936 году. Приватизировать студию хотят с 2009 года, но процесс неизменно откладывался. По итогам 2020 года выручка студии, как следует из данных СПАРК, составила 338 миллионов рублей, убыток — 42 миллиона рублей.

Однако в компании утверждают, что выручка с учетом субсидии на новые проекты в минувшем году достигла миллиарда рублей. В настоящее время основной доход студия получает от лицензионных сборов с прав на советские мультфильмы и новые проекты.

Как писали СМИ, главной сложностью в приватизации остаются исключительные права на мультфильмы советского периода. Росимущество хочет, чтобы все работы студии в период с 1950 по 2003 год стали собственностью Госфильмфонда (созданное до 1950 года имеет статус общественного достояния), что значительно снизит стоимость компании.

Ранее стали известно, что Минфин начал обсуждать приватизацию «Национальной системы платежных карт» (НСПК), которая является оператором карт «Мир». До этого ЦБ сообщил, что готовит к продаже банк «Открытие».