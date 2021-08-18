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Бейсболисту попал в голову летевший со скоростью 160 километров в час мяч

Бейсболиста из США госпитализировали после попадания мяча в голову
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Игроку клуба Главной бейсбольной лиги Северной Америки (MLB) «Окленд Атлетикс» Крису Бэсситту попал в голову летевший со скоростью 160 километров в час мяч. Видео эпизода опубликовано на канале Crackpot Sports в YouTube.

Инцидент произошел в выездном матче против чикагского «Уайт Сокс». После удара игрока хозяев битой мяч попал спортсмену в область правого глаза. Бэсситт упал, а затем покинул поле на носилках.

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Американца госпитализировали, чтобы окончательно понять серьезность травмы, ему предстоит провести несколько обследований. Уточняется, что все время бейсболист находился в сознании.

Бейсбольный мяч весит от 142 до 149 граммов, его обхват составляет от 22,9 до 23,5 сантиметра. Сердцевина изготавливается из резины или пробки, сверху снаряд покрыт кожей.

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