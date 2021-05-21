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Игрок НХЛ получил удар коленом в голову и был госпитализирован

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Джон Таварес (слева)
Джон Таварес (слева)
Кадр: NHL

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес получил травму в матче 1-го раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» и был госпитализирован. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таварес упал на лед после силового приема Бена Шьяро, а затем проезжавший мимо Кори Перри попал ему коленом по голове. Последний заявил, что сделал это случайно и пытался уйти от столкновения. Спустя десять минут форварда «Торонто» унесли со льда на носилках.

Встреча завершилась поражением «Торонто» со счетом 1:2. После матча главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф рассказал, что с Таваресом все в порядке, он в сознании. «Обследование пока не выявило никаких отклонений. Он останется в больнице, чтобы провести дополнительное тестирование», — добавил специалист.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Таварес набрал 50 очков, забросив 19 шайб и отдав 31 передачу.

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