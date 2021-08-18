Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности

Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон, стенд-ап комик Колин Жост подтвердил слухи о том, что его супруга ждет ребенка. Об этом сообщает Page Six.

39-летний Жост рассказал о беременности Йоханссон во время одного из своих недавних шоу, добавив, что ему не терпится стать отцом. Отмечается, что данное заявление могло быть воспринято как шутка, однако частью программы выступления оно не было.

Ранее сообщалось о возможной беременности 36-летней звезды «Мстителей». Однако данная информация не подтверждалась звездной четой до сих пор.

В июле этого года стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на студию Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предполагал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В компании ответили, что договоренности с Йоханссон были полностью соблюдены, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиальной подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов гонорара, которые она уже получила за этот фильм.