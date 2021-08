Женская одежда стала больше в угоду американкам

По мере активного роста спроса на женскую одежду больших размеров в США, производители начали расширять размерный ряд, чтобы не лишаться прибыли. Компания Old Navy уже заявила о таком намерении. Об этом сообщает CNBC.

По оценкам Coresight Research, рынок женской одежды plus-size в США в 2021 году вырастет до 32,3 миллиардов долларов, что составляет примерно 20,7 процентов от общего объема рынка женской одежды. Поскольку крупные компании не хотят лишаться прибыли, они стремятся подстроиться под эту тенденцию в угоду американкам. Так, компания по розничной торговле одеждой и аксессуарами Old Navy, принадлежащая Gap Inc., стала расширять размерный ряд женской одежды до 28 (4XL) размера в магазинах и до 30 (5XL) размера в Интернете. Кроме того, в 1,2 тысячах своих магазинах Old Navy переупорядочит товары так, чтобы покупатели, которые ищут одежду plus-size, не перенаправлялись в отдельную зону. Такая концепция уже была успешно реализована в 75 магазинах бренда в 2018 году. Вскоре в магазинах появятся манекены разных размеров. В этом заключается суть стратегии, о которой заявляет бренд: рассказывая покупателям о бодипозитиве и инклюзивности, он стремится устранить барьеры, существовавшие в течение многих лет.

Специалист компании Kearney Брайан Эриг заявил, что рост рынка одежды plus-size опережает рынок одежды обычных размеров, и, согласно исследованиям, такая тенденция сохранится. Он добавил, что среднестатистический американец носит plus-size, но только около 20 процентов одежды производится в таких размерах. Инвестиции в эту категорию растут в том числе из-за набирающей обороты проблемы ожирения в США. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 73,6 процента всех взрослых старше 20 лет имеют избыточный вес, а среднестатистическая американка носит размер от 16 (XL) до 18 (2XL). Пресс-секретарь Old Navy сообщила, что поисковые запросы со словом «плюс» на их веб-сайте выросли на 63 процента в годовом исчислении.

Старший аналитик Coresight Эрин Шмидт заявила, что у ритейлеров есть возможность расширить текущие предложения, так как ниша plus-size в США остается незаполненной. Этому поспособствовало закрытие ряда магазинов, реализующих одежду больших размеров. Тенденция продавать plus-size стала следствием не только высокого спроса, но и моды на инклюзивность. Так, бренд нижнего белья Victoria’s Secret ранее отказался сотрудничать со своими «ангелами» – профессиональными моделями – и, сделав выбор в пользу разнообразия, начал работать со спортсменками, актрисами и активистками. В рамках такого ребрендинга в ассортименте бренда появилась одежда plus-size.