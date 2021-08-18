Продавец нашел способ отомстить бросившему коллегу мужу, который пришел в магазин с новой девушкой. Об этом рассказывается в посте на сайте Reddit.

Автор поста, 22-летняя небинарная персона, работает в магазине алкоголя. «Недавно одна из моих коллег L (49-летняя женщина) переживала неприятный развод. Ее бывший муж J (50-летний мужчина) завел роман с K, подругой их 18-летней дочери (19-летняя девушка), которая переехала к нему. А недавно мы обнаружили, что K беременна», — утверждается в посте.

Когда J и его любовница явились в магазин во время смены автора поста и попытались получить бесплатные напитки, полагающиеся сотрудникам магазина, их ждал отказ. Мужчина возмутился и объявил, что не платил за напитки пять лет и не намерен начинать только из-за проблем с женой.

Его любовница добавила, что не виновата в том, что ее спутник решил «выбрать кого-то получше» и начал встречаться с ней. «Я отвечаю, что спать с мужчиной, который годится тебе в дедушки, — не круто, и ей стоило бы попробовать найти себе какой-нибудь другой образ, кроме разрушительницы семьи», — рассказывается в посте.

Перепалка закончилась тем, что и бывшего мужа продавщицы, и его любовницу выгнали из магазина и запретили возвращаться. Мужчина пожаловался менеджеру и рассчитывал добиться увольнения автора поста, однако тот не пошел у него на поводу и лишь порекомендовал продавцу впредь быть более сдержанным.

Пользователи поддержали автора поста. Один из них написал, что все описанные действия соответствовали правилам магазина, поэтому продавец заслуживает повышения.

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