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Росприроднадзор взял на контроль инцидент с выбросом сероводорода в Челябинске

В Росприроднадзоре проконтролируют ситуацию с выбросом сероводорода в Челябинске
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию с выбросом сероводорода в атмосферу в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«В настоящее время Управлением направлены запросы в адрес МУП ПОВВ с требованием о предоставлении информации о произошедших за минувшие сутки авариях, аварийных выбросах, залповых выбросах на территории МУП ПОВВ», — цитирует агентство пресс-службу.

Выброс сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска. Жителям было рекомендовано не открывать окна, а также не проветривать помещения. Кроме того, советуется по возможности сократить время пребывания на улице, пользоваться масками или иными средствами индивидуальной защиты, пить больше воды, а также чаще проводить влажную уборку помещений.

По словам заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова, лабораториями не было зафиксировано превышения ПДК сероводорода в жилых районах. Позднее, по данным Росгидромета, около очистных сооружений было зафиксировано превышение нормы содержания сероводорода в воздухе в 29,6 раза, а на улице Трудовая в Металлургическом районе в 4,6 раза.

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