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В России мусульманки нарвались на скандал из-за оголенных щиколоток

В Казани женщины обругали вошедших в реку по щиколотку мусульманок
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Кадр: Страница «Что случилось? | Казань | Татарстан» во «ВКонтакте»

В Казани мусульманки в длинных одеждах и платках нарвались на скандал из-за того, что решили намочить ноги в воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Девушки решили зайти в реку и для этого оголили щиколотки. Однако это не понравилось сидящим рядом двум женщинам, которые тоже придерживались мусульманской веры. По их мнению, девушки оголили «срамные места».

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«Ты читай Коран немножко. Не позорь наше мусульманство. Иди отсюда, я тебе сказала. Слово по мусульманству не знаешь», — накричали женщины на пытавшихся намочить ноги в воде мусульманок, местами переходя на мат.

Сами девушки отметили, что при этом у отдыхающих на берегу женщин в руках были стаканы с алкоголем.

В свою очередь эксперты шариатской службы Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана поддержали молодых девушек и заявили, что в первую очередь нужно следить за собой. «Это не наше дело. Мусульманин не должен заниматься тем, чтобы оценивать других людей», — цитирует экспертов Telegram-канал «Подъем».

По мнению специалистов, можно вмешиваться тогда, когда действия противоречат общественному порядку. Однако на берегу реки не произошло ничего постыдного.

Ранее оскорбивший главу Чечни Рамзана Кадырова молодой человек попросил прощения перед ним на видео, отметив, что в момент оскорбления он был пьян. Из его слов следует, что он знает о доброте Кадырова, а также о его помощи многим мусульманам.

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