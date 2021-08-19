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Россия потратила на помощь Афганистану три миллиона долларов в 2020 году

Мария Захарова: в 2020 году Москва оказала помощь Кабулу на три миллиона долларов
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Фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Россия в 2020 году оказала помощь Афганистану на сумму почти в три миллиона долларов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Тульской службе новостей».

«В условиях пандемии мы поставляли в Афганистан медицинское оборудования. В рамках оказания помощи в борьбе с COVID-19 было направлено более одной тонны помощи — наборы тест-систем, реагенты, маски, комбинезоны, антисептики», — пояснила Захарова.

По ее словам, даже в июне 2021 года на фоне разгорающегося афганского кризиса, связанного с наступлением боевиков «Талибана» (запрещенная в России организация), Москва поставляла в Кабул медицинское оборудование. Всего было предано более 39 тонн медицинских грузов.

Комментируя возможность возобновления поставок гуманитарной помощи, Захарова заявила, что для этого «необходимо дождаться, когда заработают институты государственного управления в стране». Представитель МИД напомнила, что после захвата Кабула талибами «все ключевые люди из управления Афганистаном покинули свои должности».

По причине нехватки медицинского оборудования в Афганистане крайне низкий уровень выявления лиц, заболевших коронавирусной инфекцией. Официальная статистика гласит, что с начала пандемии заразилось свыше 153 тысяч человек, семь тысяч из них — скончались.

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