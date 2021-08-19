Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева

Секретные сводки о положении дел в СССР, которые в конце 1980-х годов ежеквартально составлял Комитет государственной безопасности (КГБ) для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, попадали в распоряжение агентов иностранных государств. Об этом заявил бывший сотрудник КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков в статье для журнала «Национальная оборона».

В подготовке документа принимала группа высококвалифицированных аналитиков. Кобяков пояснил, что в данных сводках отражалась реальная картина обстановки в стране во всех ее аспектах, указывались ошибки и недостатки в работе властных структур, а также содержались данные о факторах и неформальных группировках, представлявших потенциальную угрозу социалистическому строю.

По словам Кобякова, несмотря на то, что многие возникавшие в то время проблемы были весьма серьезными, «объективных причин для неминуемого развала СССР как одной из сверхдержав не было». Он добавил, что трудности не были фатальными для судьбы единого Советского Союза при одном условии — принятии высшим руководством своевременных и адекватных мер по стабилизации обстановки в стране. Однако этого не происходило.

Напротив, целый ряд признаков указывал на то, что содержание данных сводок становилось известно тем, кто был заинтересован в ослаблении и развале Советского Союза. Он отметил, что в результате Запад смог сформировать на территории СССР свою «пятую колонну». В связи с чем председатель комитета Владимир Крючков решил прекратить подготовку подобных документов.

Ранее лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» — Виктор Алкснис выразил мнение, что поведение президента Советского Союза Михаила Горбачева в 1991 году стало причиной развала СССР.