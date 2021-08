Католические инвесторы Tesla забеспокоились о народах России

Инвесторы производителя электрокаров Tesla предупредили о рисках, связанных с перспективами приобретения продукции у российского «Норникеля», следует из материалов к собранию акционеров компании. Речь идет о заявлении Sisters of the Good Shepherd New York Province, организации религиозного характера, разделяющей католические взгляды. Ей принадлежит всего 35 обыкновенных акций компании.

«Пока Tesla старается найти новые источники поставок никеля для производства электромобилей, ее неспособность ответственно подойти к этому являет собой риск. Активисты, представляющие коренные народы России, призвали не приобретать продукцию у «Норникеля», пока он не устранит разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива, который повлиял на территорию традиционного проживания и жизни коренных народов», — говорится в документе.

Однако Tesla, как подчеркнули в руководстве, никогда не заключала никаких соглашений с этой компанией. С призывом бойкотировать «Норникель» к главе американской компании Илону Маску обращались еще в 2020 году. С соответствующими заявлениями выступали члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Они хотели, чтобы Tesla не сотрудничала с российской компанией до тех пор, пока она не проведет полную и независимую оценку экологического ущерба от своей деятельности на Таймыре и в Мурманской области, в том числе это касалось последствий масштабной аварии в Норильске. За нее компания выплачивала компенсацию.