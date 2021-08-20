«Реал» продлил контракт с Бензема

Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским «Реалом» до 2023 года

Форвард Карим Бензема продолжит выступать за «Реал», клуб продлил с ним контракт. Об этом сообщает сайт команды.

Новое соглашение с французским форвардом рассчитано до 30 июня 2023 года. Бензема подписал контракт в присутствии президента «Реала» Флорентино Переса, который вручил игроку символичную футболку с номером 2023.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. В составе «Реала» нападающий стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. На данный момент за «Реал» француз провел 560 матчей, в которых забил 281 мяч и отдал 144 результативные передачи.

Чемпионат Испании сезона-2021/22 стартовал 13 августа. В первом матче «Реал» одержал гостевую победу над «Алавесом» со счетом 4:1. Бензема отметился дублем.