Оценена безопасность отдыха на курортах Египта для россиян

Уровень заражений коронавирусом на двух наиболее популярных среди российских туристов египетских курортах, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевой. Такую оценку дал чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Ихаб Наср, передает «Интерфакс».

По его словам, заболеваемость COVID-19 в республике одна из самых низких в мире. «Мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения заражения туристов. В прошлом месяце мы приняли российскую делегацию, которая приехала к нам и познакомилась с этими мерами», — рассказал посол.

Также дипломат добавил, что ежегодно с 2015 года в страну вкладываются большие средства с целью повышения безопасности аэропортов, гостиниц и мест пребывания отдыхающих. «Я хотел бы подтвердить, что эти меры сейчас высокие не только по египетским стандартам, но и мировым», — заявил Наср, обратив внимание, что власти страны стараются сделать все, чтобы пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на отдых российских путешественников.

В августе самым популярным для отдыха курортом Египта среди россиян был назван Шарм-эш-Шейх, куда едут примерно 58 процентов туристов. На второй строчке — Хургада. Ее выбирают 28 процентов. Средний чек за пакетные туры на этих курортах составляет 135 тысяч рублей.