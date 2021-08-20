Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Власти Черногории ужесточили коронавирусные ограничения в целях борьбы с распространением заболевания в стране. Новые правила въезда для туристов, в том числе российских, публикует ТАСС со ссылкой на директора Института общественного здоровья республики Игоря Галича.

Уточняется, что с 21 августа по 10 сентября иностранцы смогут пересечь границу страны только при выполнении одного из четырех установленных условий. «При себе должно быть свидетельство о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста или перенесенном коронавирусе или антигенном тесте, сданном не раньше чем за 48 часов», — заявил Галич.

Отдельно глава Института общественного здоровья отметил, что без ограничений в республику допускаются только граждане Северной Македонии, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии и (самопровозглашенного — прим. «Лента.ру») Косова.

Кроме того, в Черногории вводится запрет на собрания на открытом воздухе более 50 совершеннолетних людей.

Ранее сообщалось, что власти Греции ужесточили коронавирусные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. По заявлению сотрудников Министерства здравоохранения республики, ограничения вводятся в курортных городах острова Крита — Ретимно, Ираклион и Ханья, где с 18 августа с 01:00 ночи до 06:00 утра установлен комендантский час, ограничивающий перемещение местных жителей и туристов.