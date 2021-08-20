Появились подробности избиения грузинским паралимпийцем охранника отеля в Токио

Оргкомитет Паралимпийских Игр в Токио отстранил от участия в соревнованиях грузинского дзюдоиста Звиада Гогочури, который избил охранника в отеле. Подробности случившегося сообщает Kyodo News.

По информации источника, 60-летний охранник попросил грузинских атлетов, находившихся на карантине и распивавших спиртные напитки, не шуметь. В ответ Гогочури напал на мужчину и сломал ему ребро. Спортсмен был задержан местной полицией, дисквалифицирован и отстранен от участия в Играх. Остальные дебоширы были отстранены от тренировок на три дня, а грузинской делегации вынесено предупреждение.

Об инциденте стало известно 16 августа. Тогда сообщалось, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул японца и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Гогочури выступает в весовой категории до 90 килограммов. Он является обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Они, как и Олимпийские игры, были перенесены на год из-за пандемии COVID-19.