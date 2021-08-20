В Минобороны заявили о готовности задействовать «определенные силы» в Афганистане

Минобороны РФ: Россия при необходимости готова задействовать силы в Афганистане

Россия отслеживает ситуацию в Афганистане и при необходимости готова задействовать определенные силы. Таким образом ситуацию с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) в Афганистане оценил замминистра обороны Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Я бы хотел успокоить слушателей. Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания», — заявил Картаполов.

Кроме того, он отметил, что сложившейся ситуации в Афганистане не стоит остерегаться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следует прекратить навязывание сторонних ценностей и строить демократию в других странах. По мнению президента России, «навязывать что-либо в Афганистане контрпродуктивно». Это его первое публичное заявление о ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.